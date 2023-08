"Moja bivša organizacija ličila na autokratsku": Aleksić: U Narodni pokret prešlo 90 odsto članstva, uskoro kreće prikupljanje potpisa za stranku

Doskorašnji potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić izjavio je da je oko 90 odsto članova te stranke prešlo u Narodni pokret Srbije, koji će uskoro početi da prikuplja potpise za registrovanje političke partije koja će, prema njegovim rečima, biti proevropska građanska desnica.

- Od 126 teritorijalnih organizacija, 106 je pošlo sa mnom i oni će se uskoro iščlaniti iz Narodne stranke. Tamo je ostalo svega nekoliko formiranih odbora - rekao je Aleksić za list "Danas“, komentarišući to što je Narodna stranka saopštila da su je napustila 264 člana zajedno sa Aleksićem. Upitan o razlozima za napuštanje stranke, Aleksić je kazao da su to suštinska neslaganja oko koncepta i vizije stranke, kao i to što "Narodna stranka nije stasala u veliku i