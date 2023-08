Mediji: Bivši predsednik NSA iz Bujanovca imenovan za savetnika potpredsednika Vlade Kosova

Doskorašnji predsednik Nacionalnog saveta Albanaca (NSA) iz Bujanovca Ragmi Mustafi je potvrdio da je danas imenovan na mesto političkog savetnika prvog potpredsednika Vlade Kosova Besnika Bisljimija.

On je to potvrdio za RTKlive koja je prenela da je dosadašnji predsednik NSA u Preševskoj doliini prihvatio funkciju političkog savetnika prvog zamenika premijera za evropske integracije, razvoj i dijalog u Vladi Kosova. „Ovo još jednom potvrđuje privrženost Vlade Kosovo Albancima u Preševu, Bujanovcu i Medveđi“, napisao je on na Fejsbuku, navela je RTK. Uz Mustafija, i bivša predsednica opštine Preševo Ardita Sinani je angažovana u kosovskim institucijama, i to