Tok nesreće u kojoj je stradao pilot u Batajnici: Nesrećni A. A. sve vreme komunicirao sa aerodromom

Letilica koja se danas srušila na polje kod Batajnice, ultralaki avion "esqual VM-1C" oznake YU-A299, nalazio se u registru direktorata civilnog vazduhoplovstva.

Profesor dr Nebojša Petrović, direktor Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju, potvrđuje za "Blic" da je došlo do nesreće u kojoj je poginula jedna osoba. Prema njegovim rečima, pilot je do trenutka pada aviona bio u komunikaciji sa aerodromom. Pilot bio u komunikaciji sa aerodromom „Mi smo pristupili istrazi odmah po saznanju da je došlo do udesa sa tragičnim posledicama po onoga koji je upravljao letilicom. Radi se o ultralakoj letilici koja je poletela sa