VIDEO Rafal, panika i haos: Jezivi snimci atentata na kandidata za predsednika u Ekvadoru, napadač ga upucao u glavu tri puta

Kandidat za predsednika Ekvadora Fernando Viljavisensio, ubijen je u atentatu na predizbornom mitingu u Kitu u sredu, i to tako što mu je napadač pucao u glavu dok je ulazio u automobil.

Kako se vidi na snimku koji je zabeležio trenutak pucnjave, Viljavisensio je ulazio u automobil u pratnji obezbeđenja, a oko njega su bile i njegove pristalice. SHOCKING VIDEO: Ecuador presidential candidate Fernando Villavicencio, who was leading in the polls, has just been assassinated two weeks before an election the 59-year-old was expected to win. Journalists were referring to him as „right-wing“ candidate! pic.twitter.com/69wFzCK4DK — Simon Ateba