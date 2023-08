Centar za istraživanje nesreća: Teško utvrditi šta je dovelo do pada ultralake letelice

Povodom pada aviona u Batajnici, Nebojša Petrović iz Centra za istraživanje nesreća u vazdušnom saobraćaju rekao je za RTS da se radi o ultralakoj letelici i da je teško utvrditi šta je dovelo do nesreće.

Nebojša Petrović je izjavio da se radi o ultralakoj letelici kod koje, prilikom udara, dolazi do zapaljivanja i da ne ostane mnogo delova sa kojima može da se utvrđuje šta je dovelo do pada. Zbog toga će, navodi, istražni postupak trajati onoliko koliko je potrebno da se dođe do relevantnih činjenica šta je bio uzrok nesreće. Jedna osoba je stradala prilikom pada malog aviona u Batajnici oko podneva. Vatrogasci su ugasili požar koji je tom prilikom nastao, a uviđaj