Bajden zatražio od Kongresa odobrenje 40 milijardi dolara za dodatnu potrošnju, od toga 24 milijarde za pomoć Ukrajini

Američki predsednik Džozef Bajden zatražio je danas od Kongresa da odobri preko 40 milijardi dolara za dodatnu potrošnju, uključujući 24 milijarde dolara za pomoć Ukrajini i druge međunarodne potrebe vezane za njen rat sa Rusijom. On je zatražio četiri milijarde dolara za jačanje bezbednosti američkih granica i 12 milijardi dolara za fondove pomoć u prirodnim katastrofama.

Ako dođe do odobrenja, to će uključiti i 3,3 milijarde dolara za proširenje razvojnih i infrastrukturnih zajmova Svetske banke zemljama u razvoju i, kako je navedeno, obezbeđivanje ''kredibilne alternative kineskim prisilnim i neodrživim pozajmicama i infrastrukturnim projektima'', prenosi Rojters. Neimenovani visoki zvaničnik u Bajdenovoj administraciji rekao je da je reč o velikim sumama, i da se Bela kuća nada da će do dogovora s Kongresom doći. Senator Čak