Posle skoro 50 godina: Lansirana ruska kosmička stanica na Mesec (VIDEO)

Prva ruska međuplanetarna stanica „Luna 25“, nakon skoro 50 godina, lansirana je sa kosmodroma „Vostočni“ u ranim jutranjim časovima i trebalo bi da sleti u regionu Južnog pola Meseca 21. avgusta, saopštila je kompanija „Roskosmos“. „Čekamo 21. avgust.

Nadam se da će se održati precizno sletanje na Mesec“, rekao je generalni direktor „Roskosmosa“ Jurij Borisov obraćajući se nakon lansiranja, prenosi „Sputnjik“. Raketa „Sojuz 2.1b“ je lansirana sa kosmodroma „Vostočni“ u 2.11 časova po moskovskom vremenu. Nakon devet minuta gornji stepen rakete „Fregat“ sa međuplanetarnom stanicom „Luna-25“ odvojio se od trećeg stepena rakete i izašao na orbitu oko Zemlje. Off to the Moon! Russia’s interplanetary station