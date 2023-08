Bajden: Kina je tempirana bomba

VAŠINGTON – Američki predsednik Džo Bajden nazvao je Kinu „tempiranom bombom” zbog ekonomskih izazova sa kojima se ta zemlja suočava. „Imaju neke probleme.

To nije dobro, jer kada loši momci imaju probleme, oni rade loše stvari”, rekao je Bajden na političkom skupu u saveznoj državi Juta, prenosi Rojters. On je dodao da je Peking u nevolji, napomenuvši da ne želi da povredi Kinu, već da želi racionalan odnos sa tom zemljom, prenosi Tanjug. Njegove izjave se odnose na to što je kineska ekonomija pala u deflaciju, navodi britanska agencija i dodaje da Kina možda ulazi u eru mnogo sporijeg ekonomskog rasta, sa