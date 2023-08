Otkrivamo ko je izrešetani muškarac na Vračaru: Maskirao se u policajce pa se pravdao da je opremu kupio na buvljaku! Povezivan i sa pripremom ubistva Vukotića

Jutros je na Vračaru upucan Marjan Dimitrijevski, kojem se sudi zajedno sa Markom Drakulom. Isprva im se sudilo za pripremu ubistva Jovana Vukotića, ubijenog vođe škaljarskog klana, a kada je ta optužnica pala, sudilo im se za oružje i falsifikovanje isprava!

Kako smo pisali, oko 4.45 časova ujutru u Njegoševoj ulici, za sada NN osoba ispalila je nekoliko metaka u Dimitrijevskog. On je prevezen u Urgentni centar gde je prvobitno konstatovano da ima lake telesne povrede, ali su one nakon dodatnih lekarskih pregleda prekvalifikovane u teške telesne povrede. Dimitrijevski je odranije poznat nadležnim organima. On je uhapšen 13. decembra 2019. zajedno sa Markom Drakulom, Nemanjom Milutinovićem i Nikolom Jovanović, koji je