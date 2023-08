Gužve na graničnim porelazima: Na Horgošu se čeka tri sata na izlazu iz zemlje

Putnička motorna vozila na graničnom prelazu Horgoš, na izlazu iz zemlje, čekaju tri sata, a na ulazu pola sata, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije.

Prema informacijama Uprave granične policije, dobijenim u 5.15, na prelazu Preševo, na izlazu iz zemlje, autobusi čekaju jedan sat, a putnička vozila 40 minuta. Na Gradini, putnička vozila, takođe na izlazu, čekaju pola sata, a na Gostunu 20 minuta. Na teretnim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja. Produženo je radno vreme graničnog prelaza Bački Vinogradi, koji će do 3. septembra od ponedeljka do četvrtka raditi od 7:00 do 19:00 sati, a u petak,