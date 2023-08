„Otvoren je lov na tebe“: Emir je spasio bebu nakon stravičnog zločina u Gradačcu, a sada dobija jezive pretnje

Emir Džinović, vlasnik teretane u kojoj je ubica iz Gradačca Nermin Sulejmanović radio kao fitnes trener, juče je bio na mestu zločina i uzeo bebu nakon ubistva žene.

Beba je ostala živa, a ubica je ostavio na podu. „Da, spasio sam bebu, bila je spuštena na pod u lokvu krvi. Sada je kod mene, na sigurnom. Prizor je bio jeziv. Nesrećnu suprugu je isprebijao, bila je neprepoznatljiva. Mi se znamo dugo, on je radio kod mene, nikad nikakvih problema nije bilo. Ne znam kako je došlo do ovoga“, rekao je on. Beba je na kraju završila u bolnici u Tuzli gde je zbrinuta i gde je utvrđeno da nije povređena, nakon čega će biti predata u