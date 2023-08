Milanović: Šmit svojim ovlašćenjima štiti sebe, ali ne i prava naroda u BiH

ZAGREB - Hrvatski predsednik Zoran Milanović, rekao je danas, komentarišući optužnicu protiv predsednika Republike Srpske Milorada Dodika, izjavio je danas da visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH koristi svoja ovlašćenja kako bi zaštitio sebe, a kad tim istim ovlašćenjima treba da zaštiti prava jednog naroda u toj zemlji onda - baš nema vremena.

Milanović je ukazao na to da Šmit menja zakone kako hoće i upitao gde je biopre godinu dana kad je bonskim ovlašćenjima mogao da promeni izborni zakon BiH bez kršenja dejtonskog Ustava i spreči da Bošnjaci birajuhrvatskog člana Predsedništva. On je ocenio da je visoki predfstavnik, da bi zaštitio svoju reputaciju, promenio je krivični zakon prema kojem je ono što je Dodik uradio krivično delo. "To se zove kolonijalna uprava ito uništavatu zemlju", rekao