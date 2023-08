Mega je važnija: Nikola Topić, MVP juniorskog Evrobasketa, umesto da se pridruži "orlovima" - otišao na Mikonos

NIKOLA Topić, najveća mlada nada srpske košarke, bio je i, zvanično još uvek jeste, na spisku košarkaške reprezentacije Srbije za predstojeće Svetsko prvenstvo, ali dve nedelje pred Mundobasket 2023 nije se priključio nacionalnoj selekciji, već svom novom klubu.

FOTO: FIBA.Basketball On je, naime, posle evropskog zlata u dresu "orlića" bio na odmoru, a onda se pridružio saigračima u KK Mega, koji su na Mikonosu odigrali dva kontrolna meča. Nikola Topić će, kako je to izjavio za "Telegraf", "najverovatnije da se priključi" reprezentaciji naknadno, mada je do Svetskog prvenstva ostalo još 14 dana. O svemu je, ističe, razgovarao sa selektorom Svetislavom Pešićem. Iako je donekle logična njegova rečenica da bi, pravo posle