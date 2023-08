„Super za SNS, ali ne i za državu“: Vladimir Đukanović o politici vladajuće partije, opoziciji, Vučiću

Poslanik i član predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) Vladimir Đukanović izjavio je danas da srcem i dušom brani politiku predsednika Vučića na svakom koraku jer je ispravna i jedina moguća.

On je u intervjuu za Alo istakao i da ne vidi da u ponudi ima išta bolje, kao i da mu se čini da zadugo i neće biti. „Ovakva gomila bezidejnih i krajnje netalentovanih opozicionih političara nije do sada viđena. Zaista, super su po Srpsku naprednu stranku, ali to nije dobro za državu. Ipak, moraš da imaš kud i kamo ozbiljnu opoziciju“, rekao je Đukanović. Dodao je da su otvaranje obilaznice oko Beograda i najava ulaganja povodom organizacije specijalizovane izložbe