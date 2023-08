Požari i Havaji: Blizu 100 mrtvih, drevni grad potpuno spaljen, više od 1.000 nestalih – „sve je pretvoreno u prah i pepeo“

Lahaina, nekada kraljevska prestonica Havaja, sada je krematorijum.

Potvrđeno je 99 smrtnih slučajeva, čime su požari u Lahaini najsmrtonosniji u SAD u više od jednog veka. Ali samo tri odsto ugljenisanih ruševina u Lahaini do sada je pretraženo, što izaziva strah da će broj poginulih nastaviti da raste. Guverner Havaja Džoš Grin upozorava da će ekipe za spasavanje koje sada pretražuju ugljenisane kuće i vozila na Havajima možda pronalaziti još 10 do 20 žrtava dnevno. Broj nestalih za sada je oko 1.300, rekao je on. Svi stanovnici