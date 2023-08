Pešić ne može da računa na Smailagića i Trifunovića, očekuje podršku navijača u sredu

Košarkaši Srbije igraju protiv Portorika poslednju pripremnu utakmicu pred put u Aziju, na završni deo priprema pred Svetsko prvenstvo. Selektor Svetislav Pešić je govorio o njenom značaju, analizi proteklih pripremnih mečeva kao i o novim promenama u sastavu tima.

Selektor Pešić je sumirao utiske o učinjenom do sada i izneo očekivanja pred izazove koji očekuju srpski nacionalni tim istakavši da je u pripremama važna i podrška publike. “Odlično smo radili, momci su uložili sav mogući entuzijazam uz dobru koncentraciju. Puno smo razgovarali, naravno fali nam još finalizacija svega ovoga što je prošlo kroz trening. Odigrali smo četiri utakmice do sada, to je bilo po meni dosta dobro za ovu fazu priprema. Sada nas očekuju još