Srbija definitivno bez Smailagića i Trifunovića na SP

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je danas da za predstojeće Svetsko prvenstvo definitivno ne može da računa na Alena Smailagića i Uroša Trifunovića.

"Na Smailagića, nažalost, ne možemo da računamo. On je imao teško virusno oboljenje, uspeo je da se spasi, ali je izgubio 6-7 kilograma i nije uopšte bio u treningu", rekao je Pešić, prenosi Košarkaški savez Srbije. "Trifunović nosi povredu koja duže traje. Započeo je, ali nije mogao da nastavi. Meni je žao, to su dobri momci, ali hajde da nas sreća malo posluži da se kvalifikujemo za Olimpijske igre, pa će i oni imati novu šansu", dodao je on. Košarkaši Srbije će