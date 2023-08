Ambasada Srbije u Nemačkoj odgovara na tekst u "Berliner cajtungu"

Beta pre 4 sati

Ambasada Srbije u Berlinu reagovala je "sa strahom i zabrinutošću" na tekst pod naslovom "Dominacija Srbije mora se slomiti" autora Muamera Bećirovića, koji je nedavno objavljen u listu "Berliner cajtung".

Istraživač istorije diplomatije, kao i međunarodne politike Bećirović je tekst objavio 13. avgusta u Berliner cajtungu, a isti list je objavio i reakciju ministra savetnika u ambasadi Srbije u Berlinu Saše Dinića, prenosi Dojče vele. "Uz svo dužno poštovanje slobode štampe i izražavanja, posebno za liberalne novine kao što je Berliner cajtung, moram da priznam da su izjave i zahtevi u tom članku, koji se pozivaju na strategiju staru više od sto godina i koja je dovela do prvog velikog uništenja Evrope u prošlom veku, sa milionima žrtava, u meni samo izazvali strah i zabrinutost", navodi Dinić. U svom tekstu Bećirović piše da je "habsburška balkanska strategija" iz 1910. podrazumevala da je Sarajevo trebalo čvršće vezati za austrijski Zagreb kako bi se Beograd uravnotežio i da je "trebalo da te dve zemlje zajedno okončaju srpske hegemonističke ideje i da osnaže austrijsku hegemoniju u regionu". "Nemačka strategija za Balkan morala bi da se zasniva na toj istoriji, zato što se strateška situacija na Balkanu gotovo i nije promenila za više od sto godina", navodi on. Dinić sa svoje strane ocenjuje da bi "stvaranje hrvatsko-bosanske protivteže radi trajnog uravnoteženja Srbije na Balkanu, kako autor predlaže, predstavljalo čistu pretnju za region i njegovu stabilnost, i osudilo na propast svaki napor da se region ekonomski poveže". "Takvo grupisanje jedan protiv drugog je opasno. Potrebna nam je saradnja jedan sa drugim. Predlozi autora takođe su protivni ciljevima i prioritetima Berlinskog procesa koji je pokrenut u Nemačkoj", ukazao je Dinić. Bećirović je u svom tekstu naveo i da "jedina država koja bi mogla da uvede red na Balkanu i trajno obezbedi sopstvene strateške interese u regionu jeste Nemačka", jer je ona "daleko najvažniji trgovinski partner Hrvatske, Bosne i Srbije", a i geografski udaljena nekoliko stotina kilometara. "Potrebna je moć, nemačka moć, da se uvede red na Balkan. Sve ostalo je kratkoročno, srednjoročno i dugoročno osuđeno na propast", navodi on. Dinić odgovara da je autor u pravu kada kaže da Nemačka može da učini više za Zapadni Balkan i da veruje da Berlin može da preuzme još važniju ulogu u regionu, tako što će tamo podsticati ekonomsku saradnju. "Stabilnost i saradnja u regionu Zapadnog Balkana su za Srbiju od istog značaja kao što su stabilnost i saradnja u Evropi za Nemačku. Srbija jeste i ostaće pouzdan partner Nemačkoj. Tim partnerstvom može se postići više nego sankcijama, vojnicima, nemirima i nestabilnošću", zaključuje on.

