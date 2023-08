"Njoj je sada ugrožen život": Oglasio se advokat policajke Dženane i otkrio u kakvim odnosima je ona bila sa trostrukim ubicom Nerminom

Dženana S. i Lejla N. posljednjih su deset dana najomraženije osobe u regionu. Lejla N. sudinica jer je odbila da izrekne zabranu pristupa Nerminu Sulejmanoviću Nizami Hećimović, policajka Dženani, jer je, tvrde u Gradačcu, ona otkrila Sulejmanoviću Nizamino skrovište.

Oba postupka su, kako se navodi, indirektno dovela do svirepog ubistva Nizame Hećimović, koju je njen nevenčani suprug i otac njihove devetomesečne ćerke pretuko do neprepoznatljivosti, a potom pucao u čelo u direktnom prenosu na Instagramu. Za to vreme ćerka je ležala uplakana u majčinoj krvi na terasi vikendice u Sibovcu kod Gradačca. Jutarnji list došao je do Dženane, koja je na letovanju u Italiji i jutros se vraća u Gradačac. Kada se vrati, čeka je