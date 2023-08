Hapšenje u Bujanovcu: Osumnjičeni tokom suđenja pretio smrću

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bujanovcu uhapsili su A.

O. (43) iz okoline ovog mesta zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Sumnja se da je on, tokom suđenja u Osnovnom sudu u Bujanovcu, pretio smrću dvadesetpetogodišnjem muškarcu iz okoline Bujanovca. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, Odeljenje u Bujanovcu. Kurir.rs/T.S. Kurir