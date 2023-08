Detalji prevrtanja auta u Beogradu na Vodi: Mladić pijan i drogiran bežao od policije pa se zakucao u banderu, putnici iz vozila teško povređeni

Dva mlađa muškarca teško su povređena sinoć kada su se prevrnuli kolima u Beogradu na Vodi. Njih su kolima hitne pomoći prevezli u Urgentni centar na reanimaciju.

Do jezive nesreće je došlo kada u Bulevaru Vudroa Vilsona kada je jedno vozilo izletelo van kolovoza i udarilo u metalnu banderu javne rasvete. Vozač Luka Č. (19) vozio je auto marke "škoda". On se pre nesreće nije zaustavio na znak stop saobraćajnog policajca. Škodom je nastavio kretanje i prošao kroz vise crvenih svetala na semaforu, nakon čega je došlo do nesreće. Putnici Luka A. (18) i Andrej P.(18) u svesnom i komunikativnom stanju vozilom Hitne pomoći