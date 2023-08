Pijan udario pešaka u Pančevu, pa dao gas i pobegao

Policija u Pančevu brzom i efikasnom akcijom uhapsila je S. A. (49) iz okoline Pančeva, zbog sumnje da je izvršio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

On se sumnjiči da je juče u naseljenom mestu Kačarevo, upravljajući automobilom „alfa romeo“, udario šezdesetpetogodišnjeg pešaka koji je zadobio teške telesne povrede. Policija ga je ubrzo pronašla i uhapsila, a alkotestiranjem je utvrđeno da osumnjičeni ima 2,05 promila alkohola u krvi. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu. Telegraf