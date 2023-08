Dramatični video s frankfurtskog aerodroma: Potop, haos, ludnica, kasne letovi! Na ulici gejzir, na pisti jezero, u zgradi bujica!

Haotični prizori snimljeni su noćas u nemačkoj vazdušnoj luci - na aerodromu u Frankfurtu, jednom od najvećih i najprometnijih u Evropi, koji je pogodilo snažno nevreme posle čega je usledio potop i voda do kolena.

Piste su poplavljene, avioni su u vodi a na terminalima je osvanulo "jezero". 00:35 HAOS NA AERODROMU U FRANKFURTU: Obilne kiše poplavile piste, ljudi stoje u ogromnim redovima Zbog velikih poplava na aerodroimu usledila su masovna kašnjenja i otkazivanja letova što je prouzrokovalo haos na aerodromu. Najmanje 70 letova je otkazano, javlja Rojters. Palo je do 60 litara kiše po metru kvadratnom u tom regionu prethodne večeri. WATCH: The Frankfurt airport has been