Pucnjava u kafiću u Valjevu, osumnjičeni uhapšen

U valjevskom ugostiteljskom objektu u Radničkoj ulici došlo je do pucnjave, nije bilo povređenih, saopšteno je iz MUP- a Srbije.

Sinoć oko ponoći M. V. (33) iz Valjeva je ispalio jedan hitac iz vatrenog oružja u vrata kafića nakon čega je izašao iz objekta i u neposrednoj blizini, najverovatnije, isplaio još nekoliko hitaca u vazduh. On se sumnjiči da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Valjevu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz