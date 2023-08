Koraks povodom karikature u Danasu: Karleuši daju novac zbog Vučićevog rejtinga

Karikaturista Predrag Koraksić Koraks izjavio je povodom reakcija vlasti na njegovu karikaturu u dnevnom listu Danas da je dobro kada vlast reaguje na karikaturu, ali da ova vlast to uvek radi pogrešno. „Mizogino i prosto? A ‘Takita’ nije uvreda za ženski rod? Niti je uvreda što nas sa svih televizija napadaju gospođini ekstremiteti, koji samo što ne poispadaju sa ekrana? I to sad plaćeno našim novcem. To, kao, nikome ne smeta“, upitao je Koraks, piše Danas.