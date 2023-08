Blokiran saobraćaj ispred Skupštine zbog protesta dela opozicije

Protest „Srbija protiv nasilja”, u organizaciji dela opozicije, počeo je večeras oko 19.30 časova ispred Doma Narodne skupštine, gde je blokiran saobraćaj.

Protest će pratiti i šetnja od zgrade Narodne skupštine do Pravnog fakulteta, a odatle će se ići Beogradskom ulicom do Slavije, pa sve do Ministarstva prosvete, jer je današnji skup posvećen stanju u obrazovanju, saopštili su organizatori. Građani će potom nastaviti Ulicom kneza Miloša, pored „Londona”, a zatim skrenuti do Predsedništva. Na protest su došli šef poslaničke grupe Zeleno levi klub Radomir Lazović i njegov stranački kolega Dobrica Veselinović,