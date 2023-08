Banjaji sprint u Austriji, Martin napravio "haos"!

Akutelni svetski šampion u Moto GP-u Italijan Frančesko Banjaja pobednik je sprint trke za Veliku Nagradu Austrije na stazi Špilberger.

Vozač Dukatija startovao je sa pol pozicije, jer je kvalifikacija završio na prvom mestu i uspeo da zadrži prednost u odnosu na rivale od početka do kraja sprint trke. Veliki incident dogodio se već na starrtu kada je u prvoj krivini pogrešio Horhe Martin, a to je rezultatiralo pravim karabolom i padovima Žoana Zarka, Fabija Kvartarara, Migela Oliveriru i Marka Becekija. 🚦 GAME ON IN AUSTRIA! 🚦 @PeccoBagnaia gets the launch but there's chaos behind! 🤯 #AustrianGP