Poseban datum: Novak Đoković se bori za finale Sinsinatija na dan kada je ušao u istoriju tenisa

NOVAK Đoković se bori za finale mastersa u Sinsinatiju. On u polufinalu igra protiv Aleksandra Zvereva, a današnji datum srpski as posebno pamti.

Foto: EPA-EFE/JASON SZENES Naime, on je pre pet godina u finalu ovog tunira iz serije 1000 pobedio Rodžera Federera sa 6:4, 6:4 i tako prvi put u karijeri osvojio Sinsinati. Osim toga postao je jedini igrač u istoriji tenisa koji je osvojio svaki masters i na taj način stigao do toliko željenog zlatnog karijernog mastersa. Nema nikakve dileme da je ovo jedno od najupečatljivijih dostignuća u "belom sportu". Sigurno dan koji srpski as nikad neće zaboraviti.