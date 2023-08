Vučić: Izbori za tri do šest meseci

Beta pre 6 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će izbori u Srbiji biti održani veoma brzo, za tri ili šest meseci, a najkasnije za šest-sedam meseci. On je novinarima u Budimpešti, gde boravi u dvodnevnoj poseti, rekao da su lokalni i pokrajinski izbori redovni, a da će, najverovatnije, biti održani i parlamentarni. Predsednik Vučić je, komentarišući izjavu potpredsednice Stranke slobode i pravde Marinike Tepić da je pala vlast u Beogradu "samo to ne zna" i da nije raspisao izbore u Beogradu zbog kukavičluka, naglasio da je opoziciju "sto puta pitao" kada žele na izbore. "E, pa nije ovo fontana želja, da tražite beogradske, a druge nećete. Imaće izbore veoma brzo. Da li će biti za tri ili šest meseci, svakako u narednih šest-sedam meseci će biti izbora", naglasio je Vučić. Govoreći o tekstu u britanskom listu Tajms u kojem je označen kao Vito Korleone i Al Kapone, Vučić objašnjava da to nije ocena lista, već izjava poslanika Demokratske stranke Srđana Milivojevića. "U tekstu nema ništa. Trla baba lan, da joj prođe dan. Znate koliko se ja sekiram zbog tih tekstova. Zabrinuo bih se da pišu lepo o meni", zaključio je Vučić.

(Beta, 08.20.2023)