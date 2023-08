Održan još jedan protest dela opozicije u Beogradu

Protest dela opozicije "Srbija protiv nasilja" održan je večeras po šesnaesti put u Beogradu.

Okupljanje je, kao i do sada, počelo ispred Skupštine Srbije, odakle su građani prošetali Bulevarom kralja Aleksandra do Pravnog fakulteta, a potom Beogradskom ulicom do Slavije. Odatle je kolona došla do Ministarstva prosvete, gde se obratio Slavoljub Stojadinović, profesor fizičkog obrazovanja koji je 22. novembra 2019. godine razoružao Gorana Todorovića koji je nekoliko minuta kao taoce držao njegovo odeljenje Ekonomsko-ugostiteljske škole u Velikoj Plani. -