U toku prijave za 10.000 dinara: Koliko dece je do sada prijavljeno?

Od ponoći je počela prijava za pomoć države u iznosu od 10.000 dinara, za decu od 16 godina.

Kako je naveo ministar finansija Siniša Mali, jutros do 8 sati je 10.674 roditelja prijavilo 19.177 dece. A post shared by Siniša Mali, PhD, MBA, CFA, CAIA (@mali_sinisa) Građani će moći da se prijave za ovu vrstu pomoći do 20. septembra, elektronski, preko portala Uprave za trezor. Pomoć države u iznosu od 10.000 dinara nakon prijave može dobiti svako dete koje je državljanin Srbije, a koje je rođeno 21. novembra 2006. godine ili nakon toga.