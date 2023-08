Mali: Do 13 sati 118.000 roditelja prijavilo 200.000 dece za jednokratnu pomoć

BEOGRAD: Od ponoći, kada je počela prijava za jednokratnu pomoć od 10.000 dinara do 13 sati je 118.000 roditelja prijavilo 200.000 dece, saopštio je danas ministar finansija Siniša Mali.

On je u objavi na Instagramu podsetio da se prijava se odvija elektronski putem na adresi idp.trezor.gov.rs i traje do 20. septembra. "Prijava je veoma jednostavna, a podnosilac prijave, odnosno majka, unosi broj lične karte i svoj matični broj, kao i naziv banke u kojoj želi da joj bude uplaćen novac. Kako bi prijava bila što jednostavnija, majke ne moraju da unose matične brojeve dece, da ne bi slučajno došlo do greške prilikom unosa podataka", napisao je Mali.