Predsednik Vučić razgovarao sa poznatim novinarom Takerom Karlsonom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Budimpešti sa američkim političkim komentatorom Takerom Karlsonom. "Razgovor sa jednim od najvećih novinara današnjice Takerom Karlsonom, čovekom širokog obrazovanja i jedinstvene novinarske smelosti.

Svakako veliki izazov za mene, ali i izuzetna prilika za razmenu mišljenja o brojnim temama koje opterećuju geopolitičku agendu današnjice", napisao je predsednik Vučić na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav", uz fotografiju sa susreta. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) O susretu u Ambasadi Srbije se oglasio i Karlson na mreži X i rekao da je s Vučićem između ostalog razgovarao i o ratu u Ukrajini. We just met with