Danas pretežno sunčano, pljuskovi mogući na severu i u planinskim predelima

U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti pretežno sunčano i toplo, samo ponegde na severu i u planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak.

Vetar slab i i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 17 stepeni do 21 stepen, najviša od 30 stepeni do 34 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, sa slabim i umerenim severoistočnim vetrom. Najniža temperatura od 19 stepeni do 21 stepen, najviša dnevna oko 33 stepena. U narednih sedam dana pretežno sunčano i toplo, dnevna temperatura u porastu, lokalno i do 35 stepeni Celzijusa. Moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak u planinskim predelima,