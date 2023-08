Amerika, film i televizija: Preminuo glumac Ron Sifes Džons, zvezda serije This Is Us

BBC News pre 31 minuta

Reuters Glumac fotografisan 2017.

Američki glumac Ron Sifes Džons preminuo je u 66. godini.

Ovaj veteran glume je najpoznatiji je po seriji This Is Us (Ovo smo mi) - uloga davno izgubljenog oca koji pronalazi iskupljenje donela mu je dve nagrade Emi.

Džons je imao „dugotrajne probleme sa plućnim bolestima", rekao je njegov menadžer za američke medije.

Pre tri godine, urađena mu je dvostruka transplantacija pluća.

Njegovu „ljubaznost i veličinu srce osetio je svako ko je imao sreću da ga poznaje", rekao je njegov menadžer.

Oskarom nagrađena glumica Oktavija Spenser, koja je igrala zajedno sa Džonsom u seriji Truth Be Told, bila je među kolegama koji su odali počast kolegi.

Ona je na Instagramu napisala da joj je vest „slomila srce".

„Ron je bio neverovatno talentovan glumac i, što je najvažnije, divno ljudsko biće", napisala je.

„Svaki dan na snimanju sa Ronom bio je baš lep dan."

Sterling K. Braun - koji je igrao sina Džonsovog lika Vilijama Hila u filmu This Is US (Ovo je Amerika) odao mu je počast na Instagramu.

„Život je danas imitirao umetnost, a jedan od najdivnijih ljudi koje je svet imao više nije sa nama", napisao je on.

Pratite nas na Fejsbuku,Tviteru i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 08.21.2023)