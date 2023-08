U celoj Srbiji na snazi narandžasti meteoalarm RHMZ: upozorava: Danas će pržiti, temperatura i do 36 stepeni, a evo gde su mogući pljuskovi

Vreme u Srbiji danas će biti pretežno sunčano i toplo uz moguću kratkotrajnu maglu ujutro po kotlinama jugozapadne Srbije, kao i na Pešterskoj visoravni, saopštio je Republički hidro-meteorološki zavod.

Kako se navodi postoji mogućnost za lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak severni i severoistočni. Najniža temperatura od 15 do 22, najviša od 33 do 36 stepeni. Tokom ove sedmice (21 - 27.08.2023.) u većem delu Srbije pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnim temperaturama od 33 do 36 stepeni, zbog čega će na snazi biti žuti i narandžasti meteoalarm. U