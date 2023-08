Užas u Španiji: Plava ajkula napala plivača na plaži u Valensiji

U Španiji su tokom ovoga leta nekoliko puta viđene plave ajkule, a jedna je napala plivača koji je stajao u plitkoj vodi na plaži u Olivi u Valensiji.

Plaže duž obale zatvorile su na dan lokalne vlasti, a sprovedena je i istraga nakon napada prošlog četvrtka, preneo je "Independent". Čovek koga je napala plava ajkula rekao je da se nije uplašio i da je, kada je video da krvari, ušao u more da ne bi uzbunio ostale ljude. On je zbrinut zbog povrede na stopalu i dobio je vakcinu protiv tetanusa. To je prvi napad ajkula u Valensiji od 2016. godine, a napad pre toga bio je 1993. godine. (Tanjug)