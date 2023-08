Ivana Vuleta svetska prvakinja u skoku udalj: Zlatni let od 7,14, što je i državni rekord, za četiri centimetra bolji nego na Terazijama 2016.

Ivana Vuleta je u svojoj 34. godini sa 7,14 cm u petoj seriji postala svetska prvakinja u skoku udalj na 19. atletskom mundijalu u Budimpešti.

Naša „kraljica sportova“ je dobila prvo svetsko zlato ikada. Vuleta je imala sjajan let i u prvoj seriji, sigurno preko sedam metara, ali je prestupila za 1,3 cm. To joj je, u stvari, bio putokaz da se udesi za sledeći pokušaj. Preuzela je prvo mesto sa 7,05. To je njen najbolji skok na sva četiri atletska mundijala na kojima je učestvovala (u Daeguu 2011. je doputovala, ali se povukla zbog povrede u predvečerje takmičenja, u Moskvi 2013. bronza sa 6,82, u Pekingu