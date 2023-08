Kaliforniju tokom uragana “Hilari” pogodio jak zemljotres (FOTO, VIDEO)

Dok su se ljudi širom južne Kalifornije sklanjali od uragana “Hilari”, još jedna prirodna katastrofa pogodila je ovu američku saveznu državu - zemljotres jačine 5,1 stepeni Rihterove skale.

