Zemljotres u poznatom turskom letovalištu! Tlo se pomeralo i na obližnjim grčkim ostrvima

Zemljotres jačine 3,9 stepeni Rihterove skale pogodio je jutros oblast u blizini turskog letovališta Kušadasi.

Turska Agencija za upravljanje vanrednim situacijama (AFAD) objavila je da je potres zabeležen na području Ajdina. Prema preliminarnim podacima epicentar zemljotresa bio je na 10,1 kilometar dubine. 🔔 #Earthquake ( #deprem) M3.7 occurred 17 km NW of #Kuşadası ( #Turkey) 10 min ago (local time 10:59:09). More info at: 📱 https://t.co/bKBgMeo7Ud 🌐 https://t.co/qhxHjye8ev 🖥 https://t.co/8SoGM4FHiV pic.twitter.com/ac8qw8oyP9 — EMSC (@LastQuake) August 21, 2023