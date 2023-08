Mali: Do sada se za 10.000 dinara prijavilo skoro 600.000 dece

Ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavio je danas da je, od 20. avgusta do jutros u 8 časova, za jednokratnu pomoć države od 10.000 dinara deci do 16 godina starosti prijavljeno njih skoro 600.000. „Prema preseku u 8 časova, 592.000 dece se prijavilo, a prijave traju do 20. septembra“, rekao je Mali za TV Pink i podsetio da je za tu novčanu pomoć iz budžeta izdvojeno 12 milijardi dinara, a isplata će biti između 25. septembra i 1. oktobra. Mali očekuje da bude