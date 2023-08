Deca zarobljena u planinskoj žičari! Kabl pukao na velikoj visini, pokrenuta akcija spasavanja 8 školaraca u Pakistanu (video)

U planinskoj oblasti na severozapadu Pakistana pokrenuta je hitna akcija spasavanja osmoro dece i dvoje odraslih koji su ostali zarobljeni u žičari na oko 370 metara visine.

CNN prenosi navode lokalnog zvaničnika Bilala Ahmada Faizija da su deca koja žive u pokrajini Kiber Paktunkva krenula žičarom ka školi kada je jedan od njenih kablova pukao na velikoj visini. Navodi se da je drugi Tanvir Ur Reman, zvaničnik oblasti Batagram, kazao da je akcija spasavanja pokrtenuta sa tla zbog velike visine na kojoj je zaglavljena žičara.