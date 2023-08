Džumbus u Rakovici, auto završio na krovu: Prevrnuo se u Bulevaru, sve iz kola ispalo na ulicu (foto)

BEOGRAD - Tri osobe lakše su povređene u saobraćajnoj nesreći u Bulevaru patrijarha Pavla u Rakovici.

Nesreća se dogodila oko osam sati, kada je putnički automobil izleteo sa puta i prevrnuo se na krov u Bulevaru patrijarha Pavla kod broja 7, rekli su u saobraćajnoj policiji, objavio je RTS. Vozilo se prevrnulo ispod železničkog mosta, gde se često dešavaju saobraćajne nesreće. Prevrnuo se automobil "pežo", završio je na krovu, a oko njega su razbacane stvari iz vozila.