Upaljen narandžasti meteoalarm! RHMZ upozorava na "ekstremne vremenske pojave": Biće intenzivne i opasne po ljude

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutro vedro, a po kotlinama jugozapadne Srbije, kao i na Pešterskoj visoravni, kratkotrajna magla. Posle podne u brdsko-planinskim predelima pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 15 do 23, najviša od 34 do 37. U Beogradu posle vedrog jutra, u toku dana pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 20 do 23, najviša oko 36. Slobodan Sovilj, hidrometeorolog, otkrio je vremensku prognozu za narednih