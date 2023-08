Veoma toplo, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni

NOVI SAD - Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u Srbiji će jutro biti vedro, dok se po kotlinama jugozapadne Srbije, kao i na Pešterskoj visoravni očekuje kratkotrajna magla.

Tokom dana pretežno sunčano i veoma toplo, a posle podne se, uglavnom u brdsko- planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od 15 do 23 stepena, najviša od 34 do 37 stepeni. U Beogradu posle vedrog jutra, u toku dana očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od 20 do 23 stepena, a najviša oko 36 stepeni. U