Ovo je heroj iz sremske mitrovice koji je spasao ženu od nasilnika! Kondić za Kurir TV otkrio šta se desilo stravičnog dana

Tridesetsedmogodišnji nasilnik koji je ugrizao bivšu ženu za obraz u Sremskoj Mitrovici, počupao je i udario nasred ulice lišen je slobode.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i biće izveden pred nadleznog tužioca iz krivičnu prijavu. Njegova bivša supruga izbegla je veće povrede zahvaljujući slučajnom prolazniku koji ju je odbranio i oterao nasilnika. Svi su želeli da saznaju ko je on, međutim, on kaže da mu takva vrsta publiciteta nije potrebna i da nije pomogao ovoj ženi zbog toga već jer je uzoran građanin svoje države i želeo je da se nađe nesrećnoj ženi. Negovo ime je Vladimir Kondić, a on