Putin izrazio saučešće, nazvao Prigožina talentovanim biznismenom VIDEO

Ruski predsednik Vladimir Putin prvi put je progovorio o jučerašnjoj avionskoj nesreći.

On je izrazio svoje saučešće porodicama poginulih i istakao da su „ovakve nesreće uvek tragedija“, a osnivača Vagner grupe Jevgenija Prigožina opisao kao talentovanog biznismena. Putin je u televizijskom obraćanju rekao da će istražitelji ispitati šta se dogodilo – ali da će za to biti potrebno vreme. „Što se tiče avionske tragedije, pre svega želim da izrazim najiskrenije saučešće porodicama svih nastradalih. To je uvek tragedija“, rekao je Putin. On je potom