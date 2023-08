Vremenska prognoza 25. avgust 2023.

Visok vazdušni pritisak neće dozvoliti oblacima da stignu na Balkan. Biće sunčano. Vreo vazduh sa severa Afrike zahvata više od 10 evropskih država među njima i Srbiju. Jutarnja temperatura od 15 do 22 stepena, najviša dnevna od 33 do 36 stepen. U Beogradu sunčano i veoma toplo, do 34 stepena.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 25.08.2023. Petak: Pretežno sunčano i veoma toplo, samo je u planinskim predelima, uz izolovani razvoj oblačnosti, moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od 15 do 22, a najviša od 33 do 36 stepeni. Upozorenja: Tmax ≥ 35 stepeni, verovatnoća 95%. 26.08.2023. Subota: Pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni.