Senzacija: Olga Danilović ispala na startu kvalifikacija za Ju-Es open i to od koga...

Srpska teniska reprezentativka Olga Danilović nije uspela da se plasira u drugo kolo kvalifikacija za Ju-Es open 2023.

Tanjug/AP Ona je na startu preliminarnih borbi bila favorit, ali iako 11. nosilac, a 109. sa VTA liste, izgubila je od 207. teniserke sveta, Australijanke Prisile Hon sa 7:5, 4:6, 1:6. Now watching: Danilovic and Hon WHY ARE THEY EATING …WE NEED A THIRD SET pic.twitter.com/XBb121RTY8 — Sarah | #15InWarsaw🌸 (@whomstissarah) August 23, 2023 Naredna suparnica Honove biće Japanka Himeno Sakacume koja je kao 195. na svetskom rangiranju pobedila Belgijanku Mari Benoa