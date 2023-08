Oboren rekord Mundobasketa – 38.115 ljudi na tribinama!

Meč prvog kola grupa A između Filipina i Dominikanske Republike najposećenija je utakmica u istoriji Svetskih košarkaških šampionata.

U impresivnoj „Filipini areni“ okupilo se 38.115 ljudi, što je apsolutni rekord planetarnih prvenstava koja se odražavaju od 1950. Ipak, ako se zna da je kapacitet 55.000 mesta i da Filipinci obožavaju košarku jasno je da su podbacili sa posetom. Dosadašnji rekord držao je duel Sjedinjene Države – Rusija odigran u Toronto na SP 1994. sa 32.616 gledalaca. WATCH: The crowd here inside the 55,000-seater Philippine Arena—expected to set a new Fiba World Cup attendance